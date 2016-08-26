Москва, 26 августа, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Проблема распространения некачественных автомобильных огнетушителей в России носит массовый характер и нуждается в оперативном вмешательстве надзорных органов. На сегодняшний день в торговых сетях больше половины представленной огнезащитной продукции — фальсификат, причем их покупка требует минимальных вложений — в районе 80−120 рублей за экземпляр. Кроме того, зачастую сами консультанты сетей констатируют тот факт, что огнетушитель не сможет потушить возгорание, а годен лишь для прохождения водителем техосмотра, заявил корреспонденту член президиума Ассоциации «Союз 01» Павел Огай.

PublicDomainPictures Огнетушители

«Обычный человек не обладает достаточными компетенциями для определения качества огнетушителей и зачастую покупает продукцию, «не бьющую по кошельку», вместе с тем, ряд производителей и торговые представители пользуются недостаточной информированностью населения, продавая им фальсифицированную продукцию или откровенные муляжи огнетушителей». — отметил эксперт.

«Данная проблема не будет решена до тех пор, пока государство не начнет контролировать производство и распространение огнезащитной продукции в нашей стране. Предложение наделить сотрудников ГИБДД дополнительными полномочиями — лишь малая часть для улучшения ситуации. Необходимо создать государственный орган (или наделить дополнительными полномочиями уже имеющийся), который бы обладал правом контролировать продукцию: осуществлять контрольную закупку огнетушителей, проводить внезапные проверки производств и торговых сетей, а также отзывать продукцию с рынка в случае обнаружения проблем качества», — считает Огай.

«Пока государство всерьез не займется контролем качества огнетушителей в России, статистика пострадавших в ходе возгорания автотранспорта будет только увеличиваться», — резюмировал эксперт.

Как сообщает, Ассоциация производителей пожарно-спасательной продукции и услуг «Союз 01» обратилась к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой создать межведомственную комиссию, которая будет отвечать за качество огнетушителей. По мнению экспертов «Союза 01», отсутствие контроля приводит к ужасающей статистике. Каждый год в России сгорает около 30 тыс. автомобилей, при этом около 10 тыс. транспортных средств за год пострадали из-за неисправности огнетушителей. В среднем каждые 2 часа в России загорается 5 автомобилей. За 10 минут легковой автомобиль полностью сгорает.