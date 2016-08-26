Рязанский «Парнас» не смог добиться прямых выборов мэра
Рязань, 26 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Рязанской области на очередном заседании 26 августа отклонила ходатайство инициативной группы по проведению референдума Рязанской области. Ранее инициативу о прямых выборах мэра выдвинули представители «Парнаса».
При этом причинами отказа стали чисто формальные нарушения. Как сообщает «Рязанский городской сайт», избирком сослался на отсутствие четкого вопроса, который можно вывести в бюллетень. Также не устроило комиссию то, что в заявлении не было номеров телефонов всех членов инициативной группы. Представители партии заявляют о том, что неточности будут исправлены, а инициатива снова выдвинута.
ИА REGNUM напоминает, что подобная инициатива была в Рязани уже в 2013 году. Однако тогда избирком также отказал в регистрации инициативной группы из-за того, что в документах не совпадали даты.
Сейчас мэр города избирается голосованием депутатов Рязанской городской думы.