Рязань, 26 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Рязанской области на очередном заседании 26 августа отклонила ходатайство инициативной группы по проведению референдума Рязанской области. Ранее инициативу о прямых выборах мэра выдвинули представители «Парнаса».

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

При этом причинами отказа стали чисто формальные нарушения. Как сообщает «Рязанский городской сайт», избирком сослался на отсутствие четкого вопроса, который можно вывести в бюллетень. Также не устроило комиссию то, что в заявлении не было номеров телефонов всех членов инициативной группы. Представители партии заявляют о том, что неточности будут исправлены, а инициатива снова выдвинута.

ИА REGNUM напоминает, что подобная инициатива была в Рязани уже в 2013 году. Однако тогда избирком также отказал в регистрации инициативной группы из-за того, что в документах не совпадали даты.

Сейчас мэр города избирается голосованием депутатов Рязанской городской думы.