Астрахань, 26 августа, 2016, 13:52 — ИА Регнум. В Астраханской области депутаты решили повременить с принятием законопроекта о социальной поддержке многодетных семей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного парламенты 25 августа, поправки, расширяющие категории тех семей, которых можно считать многодетными, уже прошли первое чтение на заседании думы 25 марта, однако на этом дело пока и остановилось.

Питер Пауль Рубенс . Жена и дети

В законодательном органе пояснили, что на сегодня в состав многодетных семей не включаются пасынки и падчерицы. На практике это означает, что, к примеру, матери, воспитывающие трех и более детей от разных отцов, на социальные выплаты претендовать не могут.

В необходимости поддержки таких семей у депутатского корпуса сомнений не было. Загвоздка оказалась в финансировании.

«Предложенная редакция документа не учитывает такое положение Бюджетного кодекса. Региональный бюджет текущего года и так сформирован в режиме жесткой экономии», — добавили в думе.

Принимая во внимание такое положение дел, с просьбой отложить рассмотрение проекта закона к парламентариям обралось правительство Астраханской области. Депутаты противится не стали, поддержав предложение большинством голосов. В думе отметили, что полностью от принятия законопроекта власти не отказываются, просто срок переносится на неопределенное время. Как быстро народные избранники вновь вернутся к этому вопросу, будет зависеть от того, когда исполнительная власть региона изыщет дополнительные деньги на эти цели.

Добавим, что одна из льгот, которая предоставляется многодетным малообеспеченным семьям региона — денежная компенсация на каждого воспитывавшегося ребёнка на подготовку к школе. Таких детей, по данным учреждений социальной защиты, в этом году насчитывается 8 763 человека. Средства поддержки предназначены для приобретения комплекта детской (подростковой) одежды для посещения занятий и школьных письменных канцелярских принадлежностей. В этом году сумма выплаты составляет 1 163 рубля. В первом полугодии такой мерой социальной поддержки уже воспользовались 1 913 семей на 3 478 детей.