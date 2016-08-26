Дмитров , Московская область, 26 августа, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В День российского кино, 27 августа, кинотеатры, дома культуры, музеи, библиотеки и парки Подмосковья представят жителям области специальные киномероприятия. Гостей ждут концертные и танцевальные программы по мотивам советских кинофильмов, конкурсы и квесты, а также творческие встречи и бесплатные показы кинофильмов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства культуры Подмосковья.

Цитата из к/ф «Монах и Бес». реж Николай Досталь. 2016. Россия Монахи с чудищем

Центром празднования станет III фестиваль нового российского кино «Пробуждение», который пройдет в Дмитрове. На экране, установленном на Советской площади города, жители и гости фестиваля смогут увидеть трейлеры фильмов-конкурсантов и хронику двух предыдущих фестивалей.

Цитата из к/ф «Повелители снов». реж Ирина Багрова. 2016. Россия В ожидании

Конкурсная программа представлена шестью художественными фильмами: «Уроки выживания» режиссера Андрея Томашевского, фильм «Врач» режиссера Юрия Куценко, кинолента «Повелители снов» режиссера Ирины Багровой, «Монах и бес» режиссера Николая Досталя, «Жили-были мы» режиссера Анны Чернаковой и «Экипаж» режиссера Николая Лебедева. Для детей подготовлена мультипликационная программа .

Завершится фестиваль концертом, церемонией награждения и фильмом Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи».

Цитата из к/ф «Врач». реж Гоша Куценко. 2016. Россия Нейрохирург

В других муниципальных образованиях области 27 августа будет проходить всероссийская акция «Ночь кино», которая в этом году включает показы фильмов — победителей голосования, проведенного на официальном сайте Года российского кино.

Всего в проведении Дня российского кино и акции «Ночь кино» в Московской области примет участие 51 муниципалитет.