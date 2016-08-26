Белокуриха, Алтайский край, 26 августа, 2016, 13:47 — ИА Регнум. В ходе своего доклада на заседании президиума Госсовета по вопросу развития санаторно-курортных комплексов, открывшемся сегодня в Белокурихе, алтайский губернатор Александр Карлин озвучил необходимость рассмотреть возможность предоставления субсидий на авиаперевозки для привлечения туристов. Об этом сообщает официальный сайт региона.

официальный сайт Алтайского края Белокуриха. Заседание президиума Госсовета

«Высокая стоимость перевозок не позволяет наращивать поток туристов по многим курортным направлениям страны. Происходит это на фоне снижающегося спроса на путешествия за границу», — отмечает глава региона.

По его мнению, предоставление субсидий на перевозки можно было бы осуществить в рамках политики импортозамещения. Доступность воздушного и железнодорожного транспорта для поездок к местам санаторно-курортного лечения положительно скажется на внутрироссийском туристическом потоке, — отметил губернатор.

Обращаясь к председательствующему на Госсовете Владимиру Путину, он выразил надежду, что с повышением бюджетных возможностей Правительство отнесется к такому предложению положительно.

Напомним, в июле 2016 года сибирская редакция ИА REGNUM подготовила обзор, в котором наглядно изложено, что полет на Алтай сопоставим с отдыхом на зарубежных курортах.

Цены на билеты из Москвы в Барнаул и обратно начинаются с 23,7 тыс. рублей. А полет в Республику Алтай обходится еще дороже. Если зимой из Москвы в Сибирскую Швейцарию и обратно можно слетать за 18−20 тыс. рублей, то летом цены начинаются от 30 тысяч.

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Между тем, алтайские туроператоры считают нынешний летний сезон в регионе одним из самых удачных: загрузка отелей и туристических баз близка к стопроцентной.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в алтайском городе-курорте Белокурихе сегодня прошло заседание президиума Госсовета РФ по развитию санаторно-курортного комплекса РФ. Председательствующий на нем Владимир Путин поставил его в ряд с другими современными и прекрасно оснащенными курортами России, где для развития привлекают частные инвестиции. Для удобства россиян он, в частности, предложил награждать «звездами» не только гостиницы, но и санатории.