Симферополь, 26 августа, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал общественников и экспертов непредвзято оценивать проект стратегии социально-экономического развития Крыма. Об этом он заявил на состоявшемся накануне расширенном заседании совета Общественной палаты Крыма, передает 26 августа «Крыминформ».

irinariviera Ласточкино гнездо. Крым

«К сожалению, в нашем обществе сложилось негативное отношение к различного рода документам, которые называются «стратегия», «план» и так далее. Друзья мои, это отрыжка украинских времен. Там это всё действительно было достаточно формально и иногда даже смешно», — заявил Иоффе.

«Поэтому прошу и присутствующих здесь, и тех, с кем вы будете общаться, попробовать подавить в себе отношение, которое у нас сформировалось к подобным документам, и понимать, что в наших условиях это очень серьезная и нужная вещь», — продолжил он.

Отметим, что в начале августа Общественный совет при министерстве ЖКХ Крыма дал негативную оценку стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. По мнению экспертов, документ носит сугубо декларативный характер и содержит ряд фактических ошибок.

В частности, участники обсуждения выразили недоумение по поводу используемых в тексте терминов, таких как «проактивная региональная политика», «поселенческая среда» и др. Эксперты отметили, что язык написания стратегии не соответствует уровню документа, при этом многие экономические показатели в нем не сходятся.

Вызвал множество нареканий документ и у экспертной группы при министерстве экономического развития — проект стратегии вызвал у специалистов 20 страниц замечаний.

«Основа концепции будет достаточно сильно уточнена. Вы видели, там лежала книжечка замечаний экспертов на двадцать страниц. Это только экспертов, и около 50−200 мегабайт в электронном виде занимают замечания министерств, ведомств и каждого муниципалитета, а это несколько томов замечаний и предложений», — указывал участник заседания экспертной группы Сергей Карпенко.

Уже на повторном обсуждении документа Общественным советом при министерстве ЖКХ было предложено провести обсуждение проекта в Общественной палате Крыма. Разработка стратегии обошлась бюджету республики в 9,4 млн рублей.