Москва, 26 августа, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что российские гандболистки, завоевавшие «золото» на летних Олимпийских играх, которые прошли в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа, намерены часть призового фонда передать в поддержку российских параолимпийцев, передаёт «Матч ТВ».

Armin Kuebelbeck Гандбол

Шишкарёв, комментируя недопуск российской сборной к участию в Параолимпиаде в Рио, отметил, что инициативу поделиться призовым фондом выдвинули гандболистки.

«Наш призовой фонд достаточно большой, так как средства выделялись и от государства, и от нашей федерации. Думаю, что будет уместно какую-то часть из этих денег отдать на поддержку наших параолимпийцев», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские гандболистки заняли на ОИ-2016 первое место, обыграв француженок со счётом 22:19.

Напомним, российские параолимпийцы не допущены к участию в соревнованиях в Рио по решению Спортивного арбитражного суда (CAS): эта инстанция отклонила апелляцию Параолимпийского комитета России (ПКР) о недопуске. Спортсмены были отстранены Международным параолимпийским комитетом (МПК) после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).