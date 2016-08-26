Рига, 26 августа, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Президент Латвии Раймонд Вейонис поздравил украинский народ и его лидеров с Днем независимости Украины, пожелав процветания этой стране, сообщает портал Ves.lv. «Мои пожелания мира и процветания для всех украинцев с 25-й годовщиной независимости Украины! Хай живе Україна!», — написал на украинском языке Вейонис в своем микроблоге Twitter.

Josh Janssen Закон о госязыке

Напомним, 24 августа Украина отмечает День независимости в честь принятия Верховным советом УССР Акта провозглашения независимости в 1991 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Центр госязыка оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова за то, что Рижская дума использует русский язык для общения в соцсетях.

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