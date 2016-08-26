Москва, 26 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации утвердило список импортных продуктов, которые запрещено покупать для государственных и муниципальных нужд. Соответствующий документ, который подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, опубликован на сайте правительства РФ.

Диего Веласкес. Торговец. 1625

«Ограничения допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, устанавливаются для защиты внутреннего рынка и поддержки российских товаропроизводителей, — говорится в сообщении. — Эти ограничения распространяются только на закупки для государственных и муниципальных нужд».

При этом в документе отмечается, что запрет не распространяется на коммерческие закупки, поставки продовольственных товаров в магазины, торговые сети, коммерческие предприятия питания и т.д.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что данные пищевые продукты производятся в достаточных объемах в России и государствах ЕАЭС

Добавим, что в список из 23 наименований продуктов попали рыбные и мясные продукты, молочная продукция (сыры, сливочное масло и молоко), а также соль, сахар и рис.

Постановление вступает в силу с 3 сентября 2016 года.