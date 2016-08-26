Нижний Тагил, Свердловская область, 26 августа, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Спортсмены нижнетагильской паравелокоманды «АРМАДА» Алексей Обыденнов и Светлана Мошкович написали письма главе Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипу Крэйвену. Они просят рассмотреть возможность индивидуального участия в предстоящей Параолимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщили в пресс-службе НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) корреспонденту ИА REGNUM.

Гаспаре Траверси. Чтение письма. 1760

В пресс-службе предприятия уточнили, что аналогичные письма к главе МПК отправили ещё четверо спортсменов. В обращении указывается на то, что спортсмены многократно сдавали пробы на допинг в России и за рубежом, но ни разу не были уличены в применении запрещённых препаратов. Они просят рассмотреть запрос в связи с исключительными обстоятельствами и сообщить условия, при которых участие в параолимпийских состязаниях станет возможным.

«Я верю, что настоящие виновники грязной системы должны быть наказаны и отстранены от спортивной деятельности. Я не хочу проигрывать мошенникам и не хочу с ними соревноваться, даже если они россияне. Однако ещё сильнее я верю в то, что невинные люди не должны страдать из-за действий мошенников, которые пытались обмануть чистых спортсменов», — цитируют заявление авторов писем в пресс-службе УВЗ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МПК исключил из параолимпийского движения «Российский параолимпийский комитет» (РПК), в результате, от участия на предстоящей Параолимпиаде-2016 была отстранена вся команда России. РПК обратился в международный спортивный арбитраж, но 23 августа иск был отклонён. В свою очередь в России было объявлено о подготовке проведения альтернативных соревнований для спортсменов не попавших на Параолимпиаду-2016.

Отметим, что аналогичным образом была отстранена от участия в Олимпиаде-2016 сборная легкоатлетов России. Исключение было сделано для российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Она была допущена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к международным соревнованиям и принимала участие в Олимпиаде-2016 в качестве нейтрального спортсмена.

Напомним, что Параолимпийские игры 2016 года пройдут с 7 по 18 сентября в бразильском Рио-де-Жанейро.