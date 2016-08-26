Курск, 26 августа, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы возбуждено в Курске в отношении ООО «ЖилкомСервис», которое управляет эксплуатацией жилого фонда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, заявление подали сами сотрудники предприятия.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

В течение четырех месяцев — с 1 апреля по 31 июля 2016 года — работодатель не выплачивал своим работникам заработную плату. Зарплату десяти работникам выплачивали не полностью, а также более двух месяцев не оплачивался труд других сотрудников. Накопившийся долг составил более четырех миллионов рублей. Прокуратура провела проверку и направила ее материалы в следственные органы.

Следственный отдел по Центральному административному округу города Курска СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и виновных служебных лиц. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа города Курска.