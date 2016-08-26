Москва, 26 августа, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Территория национального парка «Русская Арктика» в Архангельской области увеличится на 7,4 млн га. Соответствующий проект постановления, подготовленный Министерством природных ресурсов и экологии России, подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в Минприроды.

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Расширение произойдет за счёт территории островов архипелага Земля Франца Иосифа площадью 1,6 млн га и участка внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации шириной 12 морских миль, примыкающего к архипелагу, площадью 5,8 млн га.

Таким образом, нацпарк «Русская Арктика» стал самой большой в России особо охраняемой природной территорией — площадью 8,8 млн га. Это также самый крупный сухопутный национальный парк и морской природный резерват в России.

Расширение парка будет способствовать сохранению арктических редких видов животных и птиц, внесенных в Красные книги РФ и МСОП, а также их местообитаний. К таким видам относятся атлантический морж, гренландский кит, белый медведь, нарвал, белая чайка.

Справка ИА REGNUM:

Национальный парк «Русская Арктика» был создан 15 июня 2009 года. Располагается национальный парк на территории Архангельской области (муниципальное образование городской округ «Новая Земля»). Постоянно проживающего населения в «Русской Арктике» нет. На территории «Русской Арктики» встречаются белые медведи, моржи, нерпы, гренландские тюлени, песцы и даже северные олени. В короткое серверное лето в парке растут 64 вида растений. Здесь выводят свое потомство до 20 видов полярных птиц.