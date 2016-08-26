Грозный, 26 августа, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Более 100 видных религиозных деятелей России, стран СНГ и мира собрались в столице Чечни на Всемирную исламскую конференцию «Кто они последователи сунны?». Мероприятие приурочено к 65-летию первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Талгат Таджуддин

Ученые богословы, религиоведы, муфтии в течение двух дней будут высказывать свое мнение по таким темам, как вероубеждение, суфизм, фикх, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

В числе участников конференции Верховный имам Египта Шейхуль-Азхар Ахмад Мухаммад аль-Таййиб и потомок Пророка, известный во всем мире проповедник Шейх Зайнуль-Абидин Хабиб Али Аль-Джифри.

По словам руководителя Чечни Рамзана Кадырова, конференция должна дать научно обоснованные ответы на многие вопросы, поэтому она имеет большое значение для мусульман России и всего мира.

С приветственным адресом к делегатам и гостям Всемирной исламской обратился президент РФ Владимир Путин. Назвав религиозный форум актуальным и важным событием мирового масштаба, он отметил, что российское мусульманское духовенство последовательно занимает жесткую позицию в отношении террористов и религиозных экстремистов.

Президент выразил уверенность, что всех собравшихся на форум объединяет «стремление отделить истинный ислам — религию мира и созидания — от псевдорелигиозных разрушительных идеологий нетерпимости, от радикальных течений, которые толкают людей на путь террора и насилия».