Санкт-Петербург, 26 августа, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Правительство РФ не откажется от планов по повышению заработных плат для преподавателей вузов. Об этом 26 августа в ходе встречи с участниками форума «Развитие высшего образования» в Санкт-Петербурге заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Василий Григорьевич Перов. Учитель рисования

«Мы в любом случае продолжим работу по выполнению тех решений, которые воплощены в указах президента от 7 мая 2012 года. У нас в стране порядка 260 тысяч преподавателей в госвузах. На них распространяются все те решения, которые были приняты», — сказал Медведев.

Он подтвердил заявленные Минобрнауки РФ планы по выплатам для преподавателей на сумму 200% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.

Медведев также подчеркнул, что средняя зарплата преподавателей вузов должна составлять в полтора раза выше, чем средняя в регионе: «Эти решения должны исполняться неукоснительно, на это будет направлено внимание и правительства, и министерства образования, и, надеюсь, этим также будут заниматься регионы, в той части, которая их касается. Это общие решения, они не могут быть пересмотрены, даже несмотря на текущую экономическую конъюнктуру и проблемы с финансированием».

Напомним, в июне 2016 года Дмитрий Медведев заявил о том, что программа по модернизации школ должна быть завершена в течение ближайшего десятилетия.

«Самое главное — видеть перспективу, потому что мы должны школьную программу за ближайшие 10 лет полностью закрыть по стране», — сказал Медведев.