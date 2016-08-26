Москва, 26 августа, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 27 августа и на понедельник, 29 августа, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы доллара и евро

Так, официальный курс евро установлен на отметке 73,0892 рубля, он снизился на 12,43 копейки. Доллар снизился на 20,79 копейки и составил 64,7380 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 17,03 копейки по сравнению с предыдущим показателем — до 68,4960 рубля.