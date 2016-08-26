Москва, 26 августа, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Для региональных бюджетов новый курортный сбор может стать хорошим дополнительным источником доходов, при этом для самих туристов его оплата не будет проблемой. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 августа директор департамента аудита компании «ФинЭкспертиза» Руслан Галеев, комментируя возможное введение регионами курортного сбора.

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«Курортный сбор может быть дополнительным источником доходов региональных бюджетов», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в последнее время можно говорить о росте турпотока в Россию. «По данным статистики, в 2014 году Россию посетило около 28 млн международных гостей. Численность внутренних туристов составила примерно 35 млн человек. При этом некоторые регионы «пилотного проекта» входят в пятерку лидеров внутреннего туризма, следовательно, эти субъекты РФ смогут получить ощутимый прирост в свои бюджеты», — отметил эксперт.

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По мнению Галеева, предлагаемая правительством сумма сбора не будет серьезной финансовой нагрузкой для туристов. «Если величина сбора будет установлена в диапазоне 50−100 рублей, то это не станет значительным обременением ни для внутренних туристов, ни для международных гостей», — сказал он.

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Президент РФ Владимир Путин поддержал введение регионами с санаторно-курортными комплексами курортного сбора. При этом, по мнению главы государства, сбор должен быть необременительным для туристов. Предполагается, что пилотный проект по введению курортного сбора будет реализован в четырех регионах — Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах (Ставрополье). Планируется, что правительство установит предельные размеры этого сбора, а также определит освобожденные от него льготные категории граждан.