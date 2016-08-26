Москва, 26 августа, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Проект «Я сдам ЕГЭ!», благодаря которому в регионах его проведения снизилось число выпускников, не сдавших экзамен, будет продолжен в 2017 году. Об этом сегодня, 26 августа, заявил на пресс-конференции глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«По итогам объективного экзамена видно, что в некоторых регионах улучшились результаты в 2, а то и в 3 раза. Не увеличилось количество высокобалльников, а именно уменьшилось количество не сдавших экзамены в 3 раза. Это очень серьезный результат. Чтобы им помочь, мы эту работу вели и планируем продолжить ее», — сказал Кравцов.

В 2016 году число выпускников, которые не набрали минимально необходимое количество баллов по русскому языку и математике, снизилось до 0,75%.

Напомним, в 2015 году 40% от общего числа выпускников Северо-Кавказского федерального округа не набрали минимального количества баллов на ЕГЭ. Проект «Я сдам ЕГЭ» был разработан в 2015 году для повышения качества образования и знаний обучающихся в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Северной Осетии и в Туве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЕГЭ-2016 прошел без серьезных нарушений. 30 июня в России завершился резервный период сдачи ЕГЭ. Досрочный период ЕГЭ-2016 в России также прошел без сбоев и нарушений с 21 марта по 23 апреля.