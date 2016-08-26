Пермь, 26 августа, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Министерство финансов по решению Пермского краевого суда выплатило 1,2 млн рублей жительнице Перми Светлане Самойловой, муж которой Александр Самойлов шесть лет назад скончался в вытрезвителе после пытки «ласточка», примененной к нему милиционерами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в фонде «Общественный вердикт».

wallspaper.ru Фемида

Деньги поступили Самойловой за шесть дней до окончания трехмесячного срока выплаты, который по закону отводится Минфину на исполнение решения суда.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 Ленинский районный суд Перми обязал МВД РФ выплатить вдове погибшего в 2009 году в медвытрезвителе Александра Самойлова 1,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В апреле 2016 года Пермский краевой суд принял решение в пользу вдовы и отказал МВД в удовлетворении их жалобы. Еще 50 тысяч рублей поступили на счет Самойловой в качестве компенсации за неэффективное расследование уголовного дела по факту гибели ее мужа.

Напомним, что 8 апреля 2009 милиционеры задержали 33-летнего Александра Самойлова в кафе за то, что тот поссорился с продавцом.

Нетрезвого мужчину доставили в вытрезвитель за совершение административного нарушения. Дежурный медик выявил у задержанного легкую степень опьянения, и отказался принимать его в это медицинское учреждение.

В ходе возникшего конфликта, работники правоохранительного органа без необходимости применили к нему физическую силу, свалили потерпевшего на живот и связали ему руки и ноги вместе, за спиной. Такой прием обычно называют «ласточкой» и по международной классификации он относится к пыткам. Через 14 минут мужчина умер от асфиксии.

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8 июня 2016 года Ленинский районный суд Перми признал виновными шестерых бывших милиционеров, которые «запытали» задержанного до смерти. Двое из них получили наказание в виде четырех лет лишения свободы каждый в колонии общего режима. Остальные четверо получили условные сроки: двое по 3,5 года, еще двое — по три.