Санкт-Петербург, 26 августа, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Правительство РФ приняло решение о возврате к проектному подходу в ряде сфер, в числе которых — образование, поскольку десять лет назад такой подход принёс пользу. Об этом 26 августа в ходе встречи с участниками форума «Развитие высшего образования» в Санкт-Петербурге заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«На этой неделе я провел заседание президиума совета по стратегическому развитию. На нем мы говорили о развитии высшего образования. Там есть ряд проектов, на которых хотелось бы остановиться, которые мы будем осуществлять в рамках проектного подхода. Почему? Потому что десять лет назад, когда он был опробован, он принес пользу в рамках первой фазы национального проекта по развитию образования», — сказал Медведев.

По его словам, необходимо стремиться к тому, чтобы российское образование было лучшим во всём мире: «Мы все хотим, чтобы наше образование было лучшим в мире, чтобы фразу «я получил образование в России» каждый произносил с гордостью».

Напомним, в июне 2016 года Дмитрий Медведев заявил о том, что программа по модернизации школ должна быть завершена в течение ближайшего десятилетия.

«Самое главное — видеть перспективу, потому что мы должны школьную программу за ближайшие 10 лет полностью закрыть по стране», — сказал Медведев.