Иркутск, 26 августа, 2016, 13:19 — ИА Регнум. На внеочередном заседании Думы города Иркутска 25 августа депутат Сергей Юдин заявил о желании предпринимателей, организации которых функционируют на улице Урицкого, выступить с предложением о переименовании её в Пестеревскую.

Ванг Гог. Улица с цветущими каштанами

«Предприниматели, у которых бизнес на Урицкого, высказывали мнение, что когда улица будет приведена в порядок, мы, наверное, наберемся смелости и обратимся к мэру города с соответствующий просьбой», — приводят его слова местные масс-медиа.

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В этом году в Иркутске уже переименовали улицу Бограда и площадь Кирова. 26 мая 2016 года мэр Иркутска Дмитрий Бердников подписал постановление о переименовании этих объектов. Вместо советских названий им были присвоены дореволюционные — улица Чудотворская и площадь графа Сперанского. Инициатором переименований выступил тот же депутат Думы города Иркутска Сергей Юдин. Как ранее сообщало ИА REGNUM, решения властей стали полной неожиданностью для иркутян и вызвали большое возмущение.

После переименований Юдин утверждал, что перед этим он опрашивал жителей улицы Бограда, и большинство высказались за переименования. Это опровергли сами жители, написавшие обращение к мэру против переименования их улицы, и результаты опроса, проведенные Общественным движением «Суть времени», которые показали, что 94% жителей ничего не знали о готовящемся переименовании, а 86% выступает против переименования.

Резкое недовольство граждан, кроме всего прочего, было обусловлено демонстративной антидемократичностью процесса. Представители Общественной палаты, Думы города Иркутска, включая Сергея Юдина, заявили о прекращении общественной дискуссии по вопросу переименований и одобрении прямого применения политической воли мэром.

Редакция газеты «Байкальская Сибирь» проводила опрос иркутян об отношении к переименованиям, в результате которого 82,5% опрошенных заявили, что решение о переименованиях улиц города должны принимать жители города. Аналогичная позиция иркутян установлена Общественным движением «Суть времени» по итогам опроса жителей улицы Желябова, 94,7% которых выступили за необходимость учёта мнения жителей при принятии решений о переименовании.

На данный момент ИА REGNUM не удалось выяснить, сколько бюджетных средств было потрачено на сомнительные переименования, однако в ближайшее время мы надеемся получить и обнародовать эту информацию.