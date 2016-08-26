Астана, 26 августа, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В Карагандинскую областную инфекционную больницу поступили двое сельчан с подозрением на сибирскую язву, сообщила сегодня, 26 августа, Айжан Иса, пресс-секретарь областного управления здравоохранения.

Parentingupstream Палата больницы

«26 августа в 00.30 в областную инфекционную больницу доставили мужчину и женщину 1972 года рождения с подозрением на сибирскую язву. Они являются супругами, жители аула Ушарал сельского округа Жигебай Актогайского района. С их слов, 16 августа они забили скотину, через несколько дней появилось высыпание на левой кисти. 25 августа обратились в районную больницу, врачи которой сразу же вызвали на место сотрудников областной инфекционной больницы», — сообщила Иса.

Она уточнила, что анализы медики взяли на месте, а затем решили вести пациентов в областной центр. По словам Айжан Исы, вопрос находится под особым контролем.

«Учитывая ту ситуацию, которая была в Карагандинской области ранее, мы относимся к этому очень осторожно и внимательно. Надеемся, что предположительный диагноз «сибирская язва» не подтвердится, и пациенты благополучно вернутся домой. Вчера у мужчины и женщины были взяты анализы. Результаты первоначальных анализов будут известны сегодня до конца рабочего дня», — заявила пресс-секретарь управления.

Кроме того, Иса добавила, что «до этого в областную инфекционную больницу поступали пациенты с подозрением на сибирскую язву, но диагноз не подтвердился».

Напомним, 21 июня 2016 в Карагандинской области от сибирской язвы скончались два человека. 50-летний житель села Еркиндик без ведома ветеринара забил больную корову и продал мясо соседям. Выяснилось, что во время забоя животного мужчина порезал себе палец. Второй погибшей от сибирской язвы оказалась соседка, которой мужчина продал говядину. Она приготовила фарш и попробовала его в сыром виде.

Всего за лето от сибирской язвы в Казахстане погибли три человека — последний летальный случай был зафиксирован в Павлодарской области.

Все случаи заражения были связаны с забоем больного скота и употреблением его мяса. Власти считают, что причина кроется в неудовлетворительном состоянии скотомогильников, многие из которых являются бесхозными, и контроле над ними. Ситуацию усугубили обильные дожди, которые могли вымыть споры сибирской язвы из почвы в местах захоронения скота.

Минсельхоз объявил о планах создать карту скотомогильников.