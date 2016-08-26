Москва, 26 августа, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту попытки изнасилования 9-летней девочки на борту самолета, следовавшего из Новосибирска в Москву. Об этом сообщает в пятницу, 26 августа, Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

«По предварительным данным, 24 августа 9-летняя девочка летела рейсом Новосибирск — Москва без сопровождения взрослых, где на соседнем кресле следовал житель г. Тамбова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прилету в столицу ребенок пожаловался матери на приставания со стороны мужчины.

«После чего они (женщина и ребенок) обратились в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск мужчины, личность которого уже установлена.