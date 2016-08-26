Самара, 26 августа, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Глава ЦИК Элла Памфилова создала список проблемных регионов с точки зрения соблюдения избирательного законодательства, сообщил член ЦИК Василий Лихачев.

Ян Вермеер. Девушка, пишущая письмо (ок.1665-1666). Фрагмент

«Там есть Московская область, Марийская Республика, Алтайский край, город Санкт-Петербург и Самарская область», — сказал Лихачев журналистам в Самаре.

Он сообщил, что по Памфилова начала писать докладную записку президенту РФ Владимиру Путину о работе глав регионов «для оценок, которые будет выставлять глава Российского государства».

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной система: 225 мандатов получат кандидаты от победивших партий, еще 225 будут распределены между одномандатниками.