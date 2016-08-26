Санкт-Петербург, 26 августа, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский государственный университет занял первое место в списке российских вузов, принявших абитуриентов с самым высоким показателем среднего балла ЕГЭ. Средний балл ЕГЭ зачисленных в 2016 году на бюджетные места в СПбГУ вырос по сравнению с прошлым годом почти на 2 балла и составил 89,8 балла, сообщила сегодня, 26 августа, пресс-служба вуза со ссылкой на данные Минобрнауки.

ChristopherPluta Стопка книг

На втором месте в этом неофициальном рейтинге привлекательности вузов у поступающих — НИУ «Высшая школа экономики» (89 баллов), а на третьем — МГУ им. Ломоносова (85,6 балла).

Как отмечается, средний балл зачисленных на бюджетные места в российские вузы в 2016 году составил 66 баллов. В Москве и Петербурге этот показатель заметно выше, чем в целом по стране, — 73,8 и 72,2 балла, соответственно.

В СПбГУ также сообщили, что иногородние абитуриенты в этом году заняли более 70% бюджетных мест, выделенных университету для обучения по программам бакалавриата и специалитета.

Санкт-Петербургский государственный университет основан указом императора Петра Великого в 1724 году. В университете работает около 12 тысяч сотрудников и обучается более 30 тысяч человек. Ученые СПбГУ ведут научные исследования практически во всех областях знаний, осуществляют экспертную и консультационную деятельность. Использовать возможности 25 ресурсных центров могут не только ученые и студенты СПбГУ, но и коллеги из всех стран мира.

В 2015 году СПбГУ впервые вошел в мировой репутационный рейтинг университетов Times Higher Education в числе 100 наиболее авторитетных и престижных университетов мира с лучшей академической репутацией.