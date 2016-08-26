Москва, 26 августа, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В четвёртый ежегодный список богатейших женщин России, составленный журналом Forbes, впервые вошли девять новых участниц, причём одна из них — Елена Рыболовлева — сразу же оказалась на втором месте рейтинга.

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Рыболовлева значится в рейтинге как частный инвестор. Её бывший муж — известный российский предприниматель, основной владелец футбольного клуба «Монако» и бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев. Состояние Рыболовлевой оценивается в $600 млн.

Следующий «новичок» — Ирина Абрамович — шестое место. Также числится как частный инвестор. Её бывший муж — миллиардер Роман Абрамович. Состояние фигурантки рейтинга $300 млн.

На седьмом месте списка Евгения Гурьева — член правления благотворительного фонда Андрея Гурьева. Её капитал оценивается в $260 млн.

На одиннадцатом месте рейтинга — совладелец группы «Ариант» (Челябинск) Людмила Антипова — жена Юрия Антипова. «В 1995 году он вместе с партнером Александром Аристовым основал группу «Ариант», название которой составлено из первых слогов их фамилий», — пишет издание. Состояние оценивается в $170 млн.

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На пятнадцатом месте — другой совладелец «Арианта» Елена Кретова — дочь Александра Аристова. Состояние — $135 млн.

На семнадцатом месте находится Людмила Андреева — совладелец «220 Вольт». Её состояние стоит $100 млн.

Восемнадцатое место рейтинга заняла ещё одна совладелица «Арианта» — Людмила Аристова. Капитал жены Аристова составляет $100 млн.

Председатель правления Петербургского городского банка Ольга Голубева — на девятнадцатом месте. Её состояние оценивается в $95 млн.

И последний новичок в ТОП-25 — член совета директоров Flybridge Asset Management Татьяна Орлова. Её капитал составляет $25 млн.