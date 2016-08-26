Бишкек, 26 августа, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Дочь президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева создала коллекцию одежды — платьев, футболок, маек и детских костюмов с изображением своих же картин. Об этом девушка сообщила сегодня, 26 августа, на своей странице в социальной сети Facebook.

sdnet01 Одежда

По словам младшей дочери киргизского лидера, помощь ей оказали друзья — профессиональные фотографы и дизайнеры одежды. Алия Шагиева пообещала, что прибыль от продажи коллекции будет направлена на оказание помощи детям с синдромом Дауна.

Напомним, в конце марта 2016 года Алия Шагиева передала в фонд помощи детям с синдромом Дауна свыше 200 тысяч сомов (более 189 тысяч рублей по текущему курсу), вырученных от продажи написанных ею картин.

В семье главы киргизского государства не только Алия Шагиева занимается искусством. Сам Алмазбек Атамбаев недавно выпустил несколько клипов к песням собственного сочинения, первый из которых — «Судьбе назло» — появился на видеохостинге YouTube в начале июля 2016 года. После ухода с поста президента в 2017 году Атамбаев намерен заняться музыкой.