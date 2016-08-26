Киев, 26 августа, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Решение о безвизовом режиме с ЕС для Украины примут в «ближайшие месяцы», ориентировочно — октябре. Об этом заявила вице-премьер правительства Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Должно быть ещё дополнительно решение Европарламента — сначала одного из его комитетов по гражданским свободам и юстиции, а после этого — общее решение, и принятое решение Европейского совета квалифицированным большинством», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Накануне покидающий свой пост глава представительства ЕС на Украине Ян Томбиньски заявил о необходимости введения электронного декларирования для позитивного решения по либерализации визового режима.

«Есть вопрос электронного декларирования, оно уже на пять месяцев позже, чем обещалось… По моему мнению, все элементы, кроме электронной системы, выполнены. Украина и украинские лидеры теперь ответственны за выполнение последнего элемента, необходимого для позитивного решения по прогрессу Украины», — сказал дипломат. Томбиньски также заявил, что Украина получила урок — «из которого стоит сделать вывод о необходимости выполнения обещанного вовремя, без откладывания принятия решений либо имитации политической деятельности».