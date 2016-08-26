Омск, 26 августа, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Планы поменялись

Визит председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Омск, анонсированный местными СМИ, не состоится.

Его приезда омичи ожидали 9−10 сентября, так как на 300-летие Омска в августе Медведев приехать не смог. Более того, омские информагентства даже сообщали о планах премьер-министра. В частности, речь шла о том, что он намерен встретиться с местными единороссами перед осенними выборами.

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Сегодня, 26 августа, стало известно, что Дмитрий Медведев в Омск 9−10 сентября не приедет. Причина — «внезапное изменение делового графика». Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в правительстве Омской области. Как пишет «Омскрегион», его визит якобы перенесен на более поздний срок.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Омск в июле прошлого года. В областной столице он провел совещание по приоритетным инвестиционным проектам в нефтехимии и импортозамещении.

Имена врачей увековечат в названиях улиц

Новые улицы в Омске назовут в честь выдающихся врачей.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, пять улиц в Кировском и Ленинском административных округах Омска назовут в честь врачей, внесших большой вклад в развитие регионального здравоохранения.

Уточняется, что с этой инициативой к депутатам горсовета обратились члены региональной ассоциации врачей и совета ветеранов здравоохранения Омской области. В итоге новые улицы Омска назовут в честь выдающихся врачей — Николая Макохи, Азария Кабанова, Антона Зиновьева, Дмитрия Далматова, Леонида Маслова. В облправительстве отметили, что улицы будут получать названия в процессе застройки.

«Уже получены документы, в которых говорится о положительном решении нашего запроса. Мы делаем это с целью не только отдать дань уважения нашим коллегам, оставившим особый след в развитии омского здравоохранения, но и в целом подчеркнуть особую значимость такой профессии как врач. В нашем регионе сформировалось действительно почетное отношение к работникам сферы здравоохранения, и наша задача — сохранять эти благородные традиции», — рассказал заместитель председателя совета ветеранов здравоохранения Омской области, член правления омской региональной ассоциации врачей Марат Адырбаев.

Добавим, на сегодняшний день улица Макохи располагается в Кировском округе Омска между улицами Крупской и Перелета, остальные улицы находятся в процессе застройки.

Служебный подлог и фальсификация доказательств

В Омске экс-полицейского будут судить за фальсификацию доказательств по уголовному делу и служебный подлог.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 августа, в областном следственном управлении СКР, расследование уголовного дела в отношении 31-летнего бывшего полицейского завершено.

По данным ведомства, майор полиции, состоявший в должности старшего дознавателя одного из подразделений УМВД России по городу Омску, в мае-июне 2015 года сфальсифицировал процессуальные документы по находившемуся у него в производстве уголовному делу о краже. При этом следственных действий он не проводил.

Полицейский прописал протоколы следственных действий от имени обвиняемого, его защитника, свидетелей и понятых и составил по делу обвинительное заключение. После этого дело поступило для рассмотрения в суд.

Факты фальсификации материалов уголовного дела выявили сотрудники прокуратуры. Было возбуждено уголовное дело, полицейского уволили. По возвращенному судом уголовному делу о хищениях провели дополнительное расследование, доказательства преступления были получены, обвиняемый в хищениях был приговорен судом к лишению свободы.

Что касается экс-полицейского, уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.