Тутаев, Ярославская область, 26 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области намерено решить проблему обманутых дольщиков из Тутаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате регионального уполномоченного по правам человека.

трещина

Ранее тутаевские дольщики обратились к ярославскому омбудсмену за защитой — люди пожаловались, что застройщик двух жилых домов на улице Советская затягивает строительство и вымогает с них деньги.

Один из домов должны были сдать еще в мае, но на объекте готов только фундамент и частично — первый этаж. Дольщики второго дома, который уже находится в стадии завершения строительства, жалуются на недобросовестность застройщика — он в ультимативной форме требует от них вложить в стройку еще 2,5 млн рублей. При этом люди опасаются, что деньги пойдут не на завершение работ, а на погашение задолженности застройщика перед сотрудниками и субподрядными организациями. Также без участия дольщиков произошла смена компании-застройщика, а в учредительные документы последней вносятся постоянные изменения. За переуступку прав на завершение строительства другой компании действующий застройщик требует значительную сумму.

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Ярославской области провели выездную проверку, которая подтвердила изложенные в обращении дольщиков проблемы. Оба объекта покинуты строителями, охрана организована силами собственников недостроенных квартир, хотя доступ на территорию стройки не ограничен. Фундамент одного из домов фактически находится в воде, по стенам второго дома, почти достроенного, пошли трещины. При этом застройщик на связь с дольщиками не выходит.

Как вариант решения проблемы люди рассматривают передачу всего земельного участка, на котором ведется строительство, включая оба недостроя, новому застройщику. Кроме того, жильцы дома, находящегося в завершающей стадии строительства, намерены на общем собрании составить коллективное обращение к районным и городским властям с просьбой о подключении дома к газоснабжению: это позволит включить индивидуальное отопление и снизить влажность на объекте. В противном случае дольщики опасаются обрушения дома.

Проблема тутаевских дольщиков поднималась 24 августа в ходе выездного заседания областного правительства. Как отметила в ходе заседания и.о. заместителя председателя регионального правительства Наталья Шапошникова, областные власти в курсе ситуации и разрабатывают меры по ее урегулированию. Проблемы дольщиков ярославский омбудсмен Сергей Бабуркин обсудил также с главой Тутаевского района Сергеем Левашовым и главой городского поселения Тутаев Сергеем Ершовым. Кроме того, уполномоченный по правам человека уже подключил к решению ситуации департамент государственного жилищного надзора Ярославской области, правоохранительные органы.

«Необходимо мобилизовать внимание контролирующих органов к этой ситуации. Отдельный запрос будет подготовлен в администрацию района с просьбой ограничить свободный доступ к территории строящихся объектов», — отметил Сергей Бабуркин.