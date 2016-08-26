Осло, 26 августа, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Норвежские лыжники, принимавшие участие в соревнованиях минувшей зимой, получали предложение употреблять препараты от астмы. О том, что здоровым спортсменам предлагали медицинские средства без существенных на то показаний, сообщили два лыжника, не пожелавшие раскрыть свои имена, передаёт телеканал TV2.

Дейнека Александр Александрович. Лыжники. 1950

Спортсмены пояснили, что они получили такие рекомендации, что их весьма озадачило. «Почему мы, кто здоров, должны были пользоваться этим?» — сказали они.

Напомним, по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю был лишён наград в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2014/15. Он также был лишён побед в лыжной многодневке Тур де Ски. Такое решение CAS принял на основании того, что в организме спортсмена был обнаружен препарат сальбутамол в количестве, превышающем норму.