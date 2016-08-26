Краснодар, 26 августа, 2016, 12:42 — ИА Регнум. На подготовку Краснодарского края к приему матчей чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году, и проведению Кубка конфедераций 2017 года будет направлено больше средств, чем планировалось изначально. Согласно подписанному губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым постановлению о внесении изменений в соответствующую госпрограмму, сумма вырастет на 1,4 млрд рублей.

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Стадион «Фишт» в Сочи после реконструкции откроется в ноябре 2016 года

Размер финансирования за счет средств федерального бюджета остался практически неизменным — 5,4 млрд рублей, а вот сумма, выделяемая Краснодарским краем, увеличена с 1,7 млрд рублей до 2,9 млрд рублей, пишет газета «КоммерсантЪ». Местные бюджеты на проведение футбольных соревнований направят вместо изначально оговоренных 25 млн рублей почти в десять раз больше — 238,9 млн рублей.

Напомним, ранее программой был предусмотрен объем финансирования 7,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в крае ведется реконструкция стадиона «Фишт» в Сочи, который и примет матчи мундиаля. Работы обойдутся в 3,8 млрд рублей из них 3,5 млрд — федеральные средства, остальные — из бюджета Краснодарского края. Кроме того, за счет регионального бюджета будут построены два тренировочных поля в Сочи для участников матчей Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ-2018, а также пять футбольных тренировочных баз: по две в Геленджике и Анапе и одна в Краснодаре.

Кубок Конфедераций FIFA пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сочи примет четыре матча Кубка Конфедераций, который является генеральной репетицией перед главным футбольным событием четырехлетия — чемпионатом мира ФИФА .

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