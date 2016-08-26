Тула, 26 августа, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Управляющая компания обманула жильцов одной из многоэтажек Тулы на 290 тыс. рублей. По факту злоупотреблениями полномочиями в отношении руководителей управляющей компании полиция возбудила уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД 26 августа.

Нино Хурцилава. Иллюстрации к книге Джельсомино в стране лжецов 16 (coroflot.com)

По версии следствия, руководство одной из тульских управляющих компаний самовольно внесло в квитанции, рассылаемые жителям одного из многоэтажных домов, дополнительную строку. В результате жители заплатили по этой строке 290 тыс. рублей.

В настоящее время следователями УМВД осуществляются необходимые следственные действия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным следственных органов, только за три недели — с конца июля до середины августа — в регионе было возбуждено семь уголовных дел, связанных со злоупотреблениями в сфере ЖКХ. По большинству из них ущерб, причиненный жителям и поставщикам ресурсов, исчисляется миллионами рублей.