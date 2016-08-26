Вашингтон, 26 августа, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Ученые из США с помощью крупнейших телескопов мира исследовали таинственную «сверхтемную» галактику и пришли к выводу, что она на 99,99% состоит из темной материи. Результаты наблюдений опубликованы в издании Astrophysical Journal Letters.

WikiImages Космос. Далекие планеты

В галактике «Стрекоза 44» (Dragonfly 44) лишь 0,01% массы приходится на звезды, видимый межзвездный газ и пыль. Остальная часть представляет собой невидимую и неосязаемую темную материю.

«В ней так мало звезд, что они быстро бы разлетелись в стороны, не держи их что-то вместе», — поясняет автор статьи Питер ван Доккум из Йельского университета.

Согласно расчетам ученых, масса галактики примерно равна массе Млечного пути. Dragonfly 44 и другие темные галактики были открыты в начале 2015 года при помощи телескопа DTA, способного наблюдать за наиболее тусклыми объектами вселенной. Ученые считают, что сверхтемная галактика поможет им раскрыть тайны загадочной субстанции — темной материи.