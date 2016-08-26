Вильнюс, 26 августа, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Глава Минэнерго Литвы Рокас Масюлис сегодня, 26 августа, объявил, что Литва рассматривает возможность подачи иска в один из международных судов против Белоруссии из-за БелАЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Белоруссия строит с наименьшими затратами, Лукашенко сказал, что это будет самая дешевая АЭС в мире. Они не сооружают саркофаг, мы предполагаем, что на ней будут российские системы защиты, не западные, что будет значительно дешевле. Это означает, что имеет место нечестная экономия затрат за счет безопасности. Мы начинаем внимательно разбираться с этим вопросом — я уже попросил юристов дать оценку, нет ли здесь основания для дела против Белоруссии — чисто коммерческого дела, дела о демпинге, о том, что строительство атомной станции ведется в условиях нечестной и большой экономии затрат», — сказал Масюлис сегодня в эфире национального радиовещателя LRT.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема БелАЭС в Литве — постоянный источник апокалиптической риторики. В Вильнюсе регулярно проходят «парады зомби», как символ будущих жителей столицы Литвы, политики требуют создания плана эвакуации населения, а БелАЭС по умолчанию называется «небезопасной» и «экспериментальной».