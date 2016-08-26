Афины , 26 августа, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Несмотря на политические разногласия Греция и бывшая югославская республика Македония пришли к соглашению по поводу строительства трубопровода для транспортировки нефти и газа из порта Салоники. Об этом в четверг, 25 августа, во время визита в Скопье заявил греческий министр иностранных дел Никос Котзиас, сообщила пресс-служба МИДа.

Loozrboy Строительство нефтепровода

Как объявил Котзиас, стороны договорились о создании магистрального трубопровода для поставки нефтепродуктов. В будущем по нему также будет передаваться природный газ. Трубопровод начнется в порте Салоники и закончится в Греции, отметил глава МИДа Греции.

Напомним, что главным трансбалтийским магистральным нефтепроводом является трубопровод Салоники — Скопье — Белград, пропускная способность которого составляет три миллиона тонн в год. Он действует с 1960-х годов из-за парализации работы и последовавшего за этим закрытия почти на десять лет Суэцкого канала, в связи с арабо-израильским конфликтом. В строительстве участка Салоники — Скопье помогали советские и румынские специалисты. В 1976 году советско-венгерско-югославская рабочая группа советовала использовать трубопровод в обход Черноморских проливов. Также не единожды обсуждался вариант соединения южного, венгерского участков нефтепровода «Дружба» через Сербию с адриатическим портом Бар и с эгейским — Салоники. Такой вариант позволил бы создать принципиально новую нефтетранспортную систему, которая бы не зависела от маршрута через Босфор и Дарданеллы.

В 2010—2012 годах власти Македонии интересовались развитием нефтепровода Греция — Македония — Сербия. Планировалось, что реконструировать этот трубопровод будут с участием российских компаний, что и обсуждали во время российско-македонского и российско-греческого деловых форумов в 2013 году. Здесь стоит отметить, что в 90-х годах Россия инициировала проект создания нефтепровод Бургас — Александруполис (БА). Российской стороне это было необходимо для обхода турецких проливов, где вводились ограничения на танкерные перевозки, а там проходило до 25% экспорта российской нефти. В 2001 году, согласно данным «Нефти и Капитала», «Лукойл» предложил Афинам продлить на 150 километров трассу черноморско-эгейского нефтепровода порт Бургас — порт Александруполис до Салоник. В этом случае проект БА подорожал бы на 25−30%, однако зато российская трубопроводная нефть получила бы доступ не только в Салоники, но и благодаря нефтепроводу Салоники — Скопье на македонский нефтеперерабатывающий завод, который производит около трех миллионов тонн. Однако в 2013 году Болгария вышла из проекта реконструкции нефтепровода Бургас — Александруполис, объявив, что желает участвовать в непророссийском проекте Албания-Македония-Болгария.

Что касается политических разногласий Греции и Республики Македония, то, напомним, что в течение многих лет между сторонами существуют противоречия, связанные с историческим наследством, территорией и населением исторической области Македония. Афины требуют поменять название страны на Бывшую югославскую республику Македония. Дело в том, что в составе самой Греции имеется провинция, которая носит такое же название. Это разногласие между сторонами ставит серьезные препятствия для международного сотрудничества, Например, этот факт стал причиной отказа ратификации Грецией вступления Македонии в НАТО. Еще ранее Македония подавала заявку на вступление в Евросоюз, однако по решению большинства стран она так и осталась кандидатом в члены ЕС. Несмотря на политические разногласия, для Греции важно сотрудничать с соседними государствами, чтобы стать энергетическим узлом ЕС.