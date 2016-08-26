Москва, 26 августа, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Сначала 2016 года увеличился спрос на нежилые помещения свободного назначения, реализуемые на аукционах по продаже имущества государственных унитарных предприятий (ГУПов) Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента по конкурентной политике города. Всего с начала года реализованы 32 нежилых объекта на сумму 4 млрд рублей.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Якиманская набережная

«Наблюдается поступательный рост числа участников — если в первом квартале на лот претендовали до семи участников, то во втором квартале до девяти претендентов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, увеличение спроса на помещения свободного назначения соответствует тенденциям рынка: спрос растет на торговую, офисную недвижимость и недвижимость свободного назначения. Он добавил, что с начала 2016 года на аукционах по продаже помещений, находящихся в хозяйственном ведении ГУПов, реализованы лоты в ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО, ВАО и СЗАО. Вторая торговая сессия может пройти в ЗАО, уточнил глава департамента. На аукционы выставят четыре помещения свободного назначения.

Отметим, заявки на участие в торгах принимаются до 20 сентября. Аукционы пройдут 23 сентября 2016 года.

Напомним, ранее пресс-служба департамента по конкурентной политике сообщила, в первой половине 2015 года на торгах по приватизации и аренде 122 объектов, находящихся в хозяйственном ведении ГУПов, было выручено почти 850 млн рублей. Большая часть заработанных средств пришлась на кинотеатры и квартиры.