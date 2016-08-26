Лондон, 26 августа, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Международная группа генетиков, исследовавшая природу пристрастия человека к кофеину, пришла к выводу, что у людей есть ген, отвечающий за контроль над употреблением кофе и кофеин-содержащих продуктов, пишет журнал Scientific Reports.

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К этому выводу исследователи пришли после сбора генетического материала у нескольких сотен добровольцев, проживающих в Италии и в Нидерландах. Эти данные были сопоставлены с результатами опроса, и вот к чему пришли учёные: желание употреблять кофеин снижает ген PDSS2.

«Потребуется провести более масштабные исследования, чтобы подтвердить открытие и прояснить биологическую связь между PDSS2 и потреблением кофе», — поясняет издание.

В исследовании принимали участие генетики Эдинбургского университета (Великобритания), Университета Триеста (Италия), Университета Эразмуса (Нидерланды). Стоит отметить, что исследование проводилось при участии специалистов кофейной компании Illy.