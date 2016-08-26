Киев, 26 августа, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Вечером 25 августа в Покровском районе украинской части Донетчины взорвалось шахтоуправление «Покровское». Об этом сообщает пресс-служба т.н. прокураторы Донецкой области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Окороков Шахтеры 1963

Отмечается, что на шахте на глубине более 800 метров, произошел взрыв метана. В результате происшествия ожоги получили шесть горняков. Все они направлены в лечебные учреждения.

Согласно источнику, всего на момент взрыва на аварийном участке находилось 246 горняков, все они подняты на поверхность. На месте аварии работает следственно-оперативная группа и спасатели.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

По словам спикера Национальной полиции Донецкой области Наталии Шиман, угольное предприятие приостановило работу, ведется расследование.

«Шесть горняков получили телесные повреждения — это ожоги 1−2 степени. Шахтеры были госпитализированы, пятеро из них находятся в ожоговом центре, один — в местной больнице в Покровске», — рассказала Шиман в эфире украинского канала «112 Украина».