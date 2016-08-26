Белокуриха, Алтайский край, 26 августа, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Владимир Путин сегодня, 26 августа, прибыл на Алтай, где проводит сейчас заседание президиума Государственного совета «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в РФ». Во вступительном слове он поделился своими наблюдениями от посещения алтайского города-курорта Белокуриха в разные годы. Подробности сообщает официальный сайт главы государства.

официальный сайт президента Заседание президиума Госсовета РФ по развитию санаторно-курортного комплекса РФ в Белокурихе

«Вы знаете, я был здесь в первый раз в начале 2000-х, в 2003-м, вода была, родон никуда не делся, хотя дебет сокращается, поэтому будет развиваться второй кластер, «Белокуриха-2», но все, что касается материальной базы, находилось, мягко говоря, в совершенно убитом состоянии, все было на уровне 30-х, в лучшем случае 50-х годов, так все и сохранялось. За последние годы, конечно, и внешне, и содержательно очень многое здесь изменилось, безусловно, в лучшую сторону», — подчеркнул глава государства.

Белокуриху он поставил в ряд с другими современными и прекрасно оснащенными курортами России, где для развития привлекают частные инвестиции.

«За последнее время только пять миллиардов привлечено сюда: один миллиард федеральных средств и пять миллиардов частных инвестиций», — подчеркнул Владимир Путин. В пример он привел и строящийся субкластер «Белокуриха-2», в 2013 году получивший награду как «Лучший проект лечебного курорта» на Международном научном конгрессе и 66-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной федерации водолечения и климатолечения. «Проект хороший, нужно только довести его до ума и реализовать», — отметил глава государства.

По его мнению, есть все основания считать, что проект «Белокуриха-2» будет реализован, и что «фактически основные элементы инфраструктуры уже созданы».

Для решения вопросов инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса, по словам Владимира Путина, будет создана «всесторонне продуманная стратегия развития санаторно-курортного комплекса страны». Именно она определит приоритеты государственного финансирования и порядок привлечения частных средств в эту сферу.

Разработку такой стратегии на первоначальном уровне поручено провести правительству. «Думаю, что за полгода точно можно сделать. Прошу вас в марте эту работу завершить», — заявил президент.

Одновременно со стратегией начнется и формирование государственного реестра курортного фонда.

«Нужно также создать открытые информационные ресурсы для российских и иностранных граждан о возможности санаторного лечения в России», — считает Владимир Путин.

Также он предложил награждать «звездами» не только гостиницы, но и российские санатории. «Это поможет людям лучше ориентироваться при выборе здравницы и станет дополнительным стимулом для собственников и персонала санаториев постоянно повышать качество своей работы», — считает глава государства.

Перед началом заседания президиума Госсовета он осмотрел с вертолета курортный комплекс «Белокуриха» и ознакомился с планами по развитию нового курортного кластера «Белокуриха-2».

Как уже сообщало ИА REGNUM, необходимость разработки стратегии развития санаторного-курортного комплекса и совершенствования нормативно-правового регулирования и контроля в курортной отрасли отмечал ранее Игорь Левитин. А проекту «Белокуриха-2» власти придаютт большое значение потому, что там планируется построить современные санаторно-курортные комплексы с размещением до 4,5 тысячи человек.

Подготовка к Госсовету велась не один месяц. В апреле рабочую группу по подготовке заседания возглавил Александр Карлин. Он и выступает сегодня с основным докладом. Содокладчиками являются министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.