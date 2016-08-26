Первоуральск, Свердловская область, 26 августа, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Свердловской области опровергли появившуюся ранее информацию о «вспышке» энтеровирусной инфекции в Свердловской области. По данным ведомства в одном из городов региона — Первоуральске наблюдается сезонный подъём заболеваемости, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Страхов. Врач

«В Первоуральске сезонный подъем (а не катастрофа, вспышка, эпидемия) заболеваемости энтеровирусной инфекцией, связанный с теплой погодой и отсутствием санитарной культуры потребления водопроводной воды. На сегодняшний день в детском инфекционном отделении лечение проходят 26 пациентов разных возрастов (от 1 до 14 лет), поступивших в разное время на лечение. Состояние всех удовлетворительное и, естественно, никакой угрозы их жизни нет», — сообщил пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков.

Ранее в прессе появилась информация, что десятки юных первоуральцев заболели серозным менингитом, вызванным энтеровирусной инфекцией.

В пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора сообщили, что сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией наблюдается ежегодно и не только в Свердловской области. В текущем году среднеобластной уровень заболеваемости превышен в девяти муниципалитетах Среднего Урала. Сотрудники ведомства подчеркнули, что вспышечной и групповой заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Свердловской области не зафиксировано.

В целях профилактики специалисты рекомендуют не забывать мыть руки, а также овощи и фрукты перед употреблением, не купаться в открытых водоёмах и кипятить перед употреблением воду из-под крана.