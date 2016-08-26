Белокуриха, Алтайский край, 26 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Для восстановления и модернизации существующих в России санаториев потребуется порядка 37 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса.

курорт Усть-Качка Санаторий

«Цифра, безусловно, внушительная, и понятно, что если с каждым годом ничего не делать, она будет только расти», — констатировал он.

Ввиду значительности суммы в вопросе восстановления санаторной базы, трудно полагаться лишь на бюджетные ассигнования, отметил Путин, в этой связи он обратил внимание на актуальную задачу — консолидацию финансовых ресурсов, их активный поиск.

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Говоря о проблемах, которые существуют в этой отрасли, президент отметил, что необходимо выработать на федеральном уровне шаги, необходимые для развития санаториев и курортов страны.

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В России действует 1875 санаторно-курортных организаций, они могут стать стимулом экономического роста для регионов.