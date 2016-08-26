Таллин, 26 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии, председатель правящей праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйвас на встречах в Таллине с канцлером Германии Ангелой Меркель и немецкими СМИ активно лоббировал и рекламировал эстонские успехи в сфере инфотехнологий. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает таллинский корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на канцелярию правительства Эстонии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

В ходе двухдневного визита Меркель в Таллин Рыйвас как минимум дважды на совместных пресс-конференциях призвал власти и бизнес Германии активнее взаимодействовать с ИТ-предприятиями Эстонии.

Так, на пресс-конференции по итогам переговоров 24 августа он заявил, что «инфотехнологическую смекалку Эстонии и промышленную мощь Германии следует превратить в движущую силу, которая придаст новый импульс всей европейской экономике». Он признал, что «эстонские предприятия и эксперты в IT-сфере очень заинтересованы в сотрудничестве с немцами». По его мнению, такому прорыву в контактах и реальных результатах способствуют его личные отношения с Меркель, сложившиеся после презентации эстонской общегосударственной цифровой программы «э-государства» на выездном заседании правительства Германии. «Я надеюсь, что из моего весеннего визита в Мезеберг и сегодняшнего визита канцлера Меркель в Таллин вскоре пустит ростки конкретное сотрудничество в IT-сфере между Эстонией и Германией», — отметил Рыйвас.

25 августа Рыйвас представил Меркель и ее делегации презентационный центр «э-Эстонии» и конференц-центр SpaceX в Таллине. В знак будущего сотрудничества премьер-министр Рыйвас передал канцлеру Меркель карту э-резидента Эстонии. Ангела Меркель стала 11 867-м по счету э-резидентом Эстонии. Рыйвас вновь заявил о возможностях совместного сотрудничества, добавив, что итоги такого сотрудничества зависят в основном от Германии: «Я желаю, чтобы после вашего визита у эстонских предпринимателей и экспертов в сфере ИТ появилась конкретная возможность для сотрудничества с немецкими партнерами». Рыйвас и Меркель посетили также таллинский Центр киберзащиты НАТО, что было заявлено одной из целей визита федерального канцлера в Эстонию. Сообщается, что Германия проводит в данный момент реформу по развитию своей кибербезопасности. Помимо прочего, в качестве части этой реформы в Германии создается государственное командование кибервойсками.

Эстонская сторона в лоббировании немецкой стороне IT-достижений своей страны всячески подчеркивала «личные контакты» Рыйваса и Меркель, а также то впечатление, которое произвела на канцлера Германии презентация эстонского «э-государства». Так, утверждается, что «канцлер Меркель постоянно проявляла интерес к успеху Эстонии в IT-сфере». Подчеркивается, что по приглашению федерального канцлера Рыйвас посетил в мае нынешнего года Германию, где участвовал в выездном заседании правительства Ангелы Меркель в Мезеберге в качестве первого премьер-министра иностранного государства. На заседании премьер-министр выступил с докладом «Современное государство и кибербезопасность», где познакомил участников с опытом и организацией в сфере э-государства и кибербезопасности Эстонии. По утверждениям канцелярии правительства Эстонии, немецкая сторона сама признала успехи эстонцев: канцлер Меркель выступила в конференц-центре SpaceX с речью «Пионер цифровой сферы Эстония и промышленная держава Германия вместе формируют будущее Европы».