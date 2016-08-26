Улан-Батор, 26 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум. В Монголии сегодня, 26 августа, начались «Дни равенства и гордости ЛГБТ» (аббревиатура объединяет лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров — ИА REGNUM ), которые продлятся до 4 сентября.

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Накануне, 25 августа, о деталях акции на пресс-конференции рассказал исполнительный директор Центра ЛГБТ Монголии Нямдорж Анараа, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам активиста движения, в Монголии живут более 300 тысяч людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией: «В мировой практике считается, что 10% населения любой страны является ЛГБТ», — так объяснил свои расчеты Нямдорж Анараа (население Монголии — 3 млн человек — ИА REGNUM ). Перепроверить эту цифру затруднительно, поскольку официальных данных на этот счет не имеется.

Спикер сообщил, что все мероприятия «Дней» пройдут в Улан-Баторе. Кинофестиваль «За голубыми небесами» пройдет 27 августа, во Дворце мира и дружбы. В частности, состоится бесплатный показ ленты о лесбиянках «Не смотри на меня так», режиссер которой Борхуу Уйзэнмаа стала «лучшим молодым режиссером» кинофестиваля Баварии 2015 года. В этот же день организаторы проведут мирный марш — от Площади имени Чингиса (Чингисхана — ИА REGNUM ) до Дворца мира и дружбы. В остальные дни будут проводиться дискуссии по правовым вопросам жизни монгольских ЛГБТ.

Нямдорж Анараа заявил, что марш будет проведен «с целью защиты прав людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией», поскольку «столичная мэрия ограничила их право на свободу слова и организацию общественных мероприятий». Какие именно действия или заявления мэрии имел в виду исполнительный директор Центра ЛГБТ Монголии, осталось неизвестным. Но в целом власть не противодействует мероприятиям, связанным с правами лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, более того в 2014 году был вынесен приказ министра здравоохранения (сейчас ведомство называется министерством здравоохранения и спорта — ИА REGNUM ) о прекращении дискриминации ЛГБТ.

Однако далеко не все жители Монголии готовы поддержать представителей ЛГБТ-движения. Специальных исследований не проводилось, но в социальных сетях достаточно много острых откликов с критикой и неприятием людей нетрадиционной ориентации. Но несмотря на это, за три года (Дни ЛГБТ проводятся в Монголии с 2013 года — ИА REGNUM ) не было ни одной попытки сорвать какое-либо из мероприятий.

Возможно, с неоднозначной общественной реакцией связано то, что организаторы не раскрывают имена спонсоров, которыми значатся «компании и индивидуальные предприниматели». Публично озвучивается лишь поддержка известных иностранных фондов. В 2016 году «Дни» организованы Центром ЛГБТ совместно с Институтом Гете в Монголии. В прежние годы поддержку оказывали также Open Society Foundations (Фонд Сороса — ИА REGNUM ) и Посольство США в Монголии.