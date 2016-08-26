Оренбург, 26 августа, 2016, 12:03 — ИА Регнум. В поселке Ишалка Красногвардейского района Оренбургской области 25 августа открылась новая малокомплектная начальная школа-детский сад. Благодаря этому учебному заведению образовательные услуги будут получать все учащиеся младших классов поселка. Также школа-детский сад полностью решит вопросы обеспечения дошкольным образованием детей в Ишалке в возрасте от полутора до семи лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования региона.

orenburg-gov.ru Новая малокомплектная начальная школа-детский сад в поселке Ишалка

Министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Александр Полухин на церемонии открытия подчеркнул, что за последние пять летв Оренбуржье открыты пять новых школ и капитально отремонтированы две трети школ.

«Школа в Ишалке — наглядный пример заботы о будущем Оренбуржья, о детях, которые 1 сентября придут в это замечательное здание. Здесь есть современное оборудование, есть все для учебы, для творчества, для занятий спортом», — сказал глава ведомства.

По словам первого заместителя министра образования Оренбургской области Галины Сафоновой, в образовательном учреждении соблюдены все существующие на сегодняшний день образовательные стандарты: «Теперь задача педагогов — максимально эффективно организовать учебный процесс. Безусловно, школьная жизнь не ограничивается только уроками — здесь будут проходить различные мероприятия, чтобы и дошкольникам, и школьникам было интересно учиться».

Новое здание рассчитано на четыре класса по 12 мест и две дошкольные группы по 20 мест в каждой. Строительство продолжалось полтора года. Встретить 1 сентября в новых классах готовятся 33 ученика, в детский сад пойдут 40 малышей.

Школа оборудована новой мебелью. Просторный музыкально-спортивный зал позволит проводить занятия по музыке и физической культуре в дошкольных группах. Техническое оборудование пищеблока, прачечной отвечают современным требованиями нормам. Территория дошкольных групп оборудована площадками с игровым комплексом и теневым навесом.

Строительство осуществлялось за счет субсидий областного бюджета и муниципального образования. Всего на возведение школы-детского сада направлено 120 млн рублей. Общая площадь нового здания составляет 3684,7 квадратных метров.

Стоит отметить, в 2016—2017 учебном году система образования области пополнится еще двумя учебными учреждениями. В городе Сорочинске 31 августа свои двери распахнет средняя образовательная школа № 5 на 750 мест, а в декабре — школа на1135 ученических мест в 17 микрорайоне Оренбурга.

По данным Минобра Оренбургской области, 1 сентября во всех общеобразовательных организациях Оренбуржья начнется учебный процесс. За школьные парты сядут 210,7 тысяч учащихся, в том числе, более 25,5 тысяч первоклассников. Больше всего первоклассников в городе Оренбурге, городе Орске, Оренбургском районе, городе Бузулуке и городе Новотроицке. В День знаний пройдут всероссийские уроки: «Урок мира» — в 1−8 классах и «Моя будущая профессия» — в 9−11 классах.

В преддверии 2016−2017 учебного года будут капитально отремонтированы 49 общеобразовательных организаций в 26 муниципалитетах, на что из областного бюджета выделено 337,1 млн рублей, софинансирование из местных бюджетов составило 48,6 млн рублей, средства социальных партнеров — 271 млн рублей.

На ремонт спортивных залов, расположенных в сельской местности, выделено 144,3 млн рублей. Работы по созданию условий для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, проводятся в 13 общеобразовательных школах и в 102 детских садах, на что выделено 40 млн рублей из областного бюджета.