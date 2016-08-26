Белокуриха, Алтайский край, 26 августа, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддержал введение регионами с санаторно-курортными комплексами так называемого курортного сбора. При этом, по мнению главы государства, сбор должен быть необременительным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих», — сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета.

Предполагается, что собранные средства будут направлены на развитие инфраструктуры туризма.

«Пилотный проект» по введению курортного сбора будет реализован в четырех регионах — Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах (Ставрополье), сообщил министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, курортный сбор может составить 50−100 рублей.

Правительство установит предельные размеры этого сбора, определит льготные категории, на которые он не распространяется. Администрированием средств будет заниматься целевой фонд, который по примеру Дорожного фонда будет иметь закрытый перечень направлений, на которые эти денежные средства можно расходовать.

Решение о введении подобного сбора будет принимать каждый конкретный регион.