Брянск, 26 августа, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Десять человек пострадали в результате аварии с участием автобуса Киев — Москва и кареты скорой помощи в Брянской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, авария произошла примерно в 7:00 на 130-м километре автодороги Брянск — Новозыбков в Унечском районе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина Скорой помощи

По предварительным данным, водитель автобуса не рассчитал дистанцию и столкнулся с автомобилем скорой помощи. После столкновения автобус съехал в кювет и опрокинулся.

«В результате ДТП есть пострадавшие, доставлены в Унечскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Брянской области, всего за медицинской помощью обратились 10 пассажиров. После оказания необходимой помощи девять человек были отпущены, один пострадавший госпитализирован.