Ярославль, 26 августа, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Свыше 2,5 млрд рублей поступило в бюджет Ярославского регионального отделения Фонда социального страхования РФ в первом полугодии 2016 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фонда, доходная часть бюджета организации, которая зависит от заработной платы жителей области, составила около 2,8 млрд рублей. Это почти на 200 млн рублей больше, чем в первом полугодии 2015 года.

ИА REGNUM

Преимущественный объем этих поступлений составили взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний — свыше 409 миллионов рублей и по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — более 2,1 млрд рублей.

«Коэффициент собираемости страховых взносов составил 93,1%, годом ранее — 89%. При этом средний размер страхового тарифа, исходя из которого организации начисляют взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уменьшился в сравнении с первым полугодием 2015 года на 0,01% и составил 2,8% от фонда оплаты труда», — отметили в Ярославском фонде социального страхования.