Псков, 26 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Комплекс зданий бывшего подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове, где сейчас располагается Псковский онкодиспансер, будет возвращен Русской Православной Церкви. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, передачу объектов единогласно согласовали члены общественного совета по культурному наследию при губернаторе Псковской области 25 августа.

zedalex Псково-Печерский мужской монастырь

«Здания бывшего подворья в рамках федерального законодательства будут переданы в пользование Псково-Печерского монастыря после поэтапного освобождения помещений медицинскими работниками», — сообщили в пресс-службе. В состав комплекса, который находится в Пскове на улице Профсоюзной, входит церковь Одигитрии Божьей Матери XVI века и два исторических здания, где раньше располагался братский корпус и архиерейский дом.

Псковская епархия готова в несколько этапов провести реставрацию комплекса. В зданиях планируется открыть паломническую и социальную службы, аудиторию для студентов ПсковГУ, мастерскую по реставрации икон, а также восстановить церковно-археологический музей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Пскове готовятся к открытию новых помещений Псковского онкодиспансера на базе бывшей железнодорожной больницы — первый этап запуска запланирован на 16 сентября, полностью учреждение будет введено в эксплуатацию после Нового года.