Москва, 26 августа, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Наиболее активная фаза предвыборной кампании только начинается, но уже сейчас ясно, что парламентские выборы не повлияли на актуальную повестку дня. Многие избиратели, судя по опросам, не связывают решение важных для себя проблем с победой на выборах той или иной партии. Это один из парадоксов парламентских выборов 2016 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Горин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Они проходят по новому законодательству. Число политических партий, претендующих на депутатские мандаты, существенно выросло. Впервые с 2003 года 225 депутатов предстоит избрать в одномандатных округах. Доля самовыдвиженцев среди кандидатов-одномандатников невысока, и большинство из них выдвинуто партиями. Но изменения избирательной системы не привели пока к повышению роли партий в публичной жизни страны. В своей агитационной кампании многие партии не предлагают альтернативные решения острых проблем, а сосредотачиваются на частных и локальных вопросах. Или заявляют о слишком абстрактных программных приоритетах», — отметил Горин .

«Такое положение дел является следствием нескольких взаимосвязанных факторов. Во-первых, это кризис публичной политики. Его очевидный признак — отсутствие открытых и заинтересованных дискуссий по наиболее острым вопросам внутренней политики, которые просто выпадают из актуальной повестки дня. Внешнеполитические темы явно доминируют в информационном пространстве. Неучастие России в Параолимпийских играх, к примеру, обсуждается более заинтересованно, чем, скажем, перспективы пенсионной реформы или проблемы образования и здравоохранения. Во-вторых, недовольство существующим положением дел в обществе по-прежнему соседствует со страхом перед политическими потрясениями и негативным отношением к протесту. Большинство избирателей осознает снижение своего уровня жизни. Но последствия кризиса не привели к заметному ухудшению отношения к федеральной власти и не сформировали общественный запрос на политическую альтернативу. В-третьих, это ситуация, в которой оказалась «Единая Россия». Партийный список возглавляет Дмитрий Медведев, который в последнее время подвергался критике за высказывания о пенсиях и зарплатах учителей. В этих условиях «Единой России» выгодно дистанцироваться от федеральной повестки дня и сосредоточиться на более удобных темах, не затрагивающих напрямую деятельность правительства и социально-экономическую ситуацию. И, в-четвертых, несмотря на резонансные законы, принятые уходящим составом Государственной думы, ее политическая роль в сознании избирателей остается второстепенной», — пояснил эксперт.

«Что касается прогноза результатов голосования, то расклад сил в новой Госдуме вряд ли существенно изменится. Электоральные, организационные и административные ресурсы политических партий не равны. В партийный список «Единой России», например, вошли 19 глав регионов. В новой Госдуме «Единая Россия», скорее всего, сохранит или даже несколько улучшит свои позиции за счет победы в значительной части одномандатных округов. КПРФ и «Справедливая Россия» попытаются и дальше использовать кризисные тенденции и недовольство граждан, но создать более крупные фракции, чем в уходящем составе Госдумы, им вряд ли удастся. Интрига остается в связи с рядом обстоятельств, которые дают ЛДПР шанс обойти КПРФ и создать вторую по численности фракцию. Малые партии вряд ли проведут свои списки, но они могут получить представительство в Госдуме в виде нескольких одномандатников. Тем более что «Единая Россия» выдвинула своих кандидатов не во всех округах. Получить депутатские мандаты могут представители «Яблока», «Гражданской платформы», «Партии роста», ПАРНАСа. В случае их успеха возможно возрождение уже забытого понятия «независимый депутат», — предположил Горин.

По его мнению, «в оставшееся время еще могут произойти события, способные существенно повлиять на ситуацию. Но их вероятность остается низкой. Поэтому есть риск, что значительная доля избирателей не придет на выборы. Этому способствует и тот факт, что предвыборная агитация совпадает с сезоном летних отпусков. Как известно, до сих пор выборы в Госдуму проводились в декабре, а избирательная кампания разворачивалась в осенние месяцы. Низкая явка в данном случае сработает в пользу потенциальных победителей».

«За общей предсказуемостью и рутинностью этих выборов проявляется тенденция, на которую стоит обратить внимание. Есть вероятность, что это именно тенденция, а не стечение обстоятельств. Впервые за многие годы ЦИК вполне внятно заявил о недопустимости фальсификаций и административного давления на избирательные комиссии. В этом политическом сезоне избирательные комиссии значительно реже принимали решения об отказе в регистрации. И даже если это существенно не повлияет на исход предстоящих выборов, будут следующие. Поэтому важен не только результат, а легитимность и устойчивость правил игры. Если новый состав ЦИК будет прилагать усилия к тому, чтобы выборы воспринимались как открытые, честные и легитимные, то продвижение в этом направлении станет более вероятным», — резюмировал эксперт.