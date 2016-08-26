Вашингтон, 26 августа, 2016, 12:23 — ИА Регнум.



Carla Thomas Беспилотник Global Hawk

Вооруженные силы США планируют оснастить пилотов истребителей F-35 возможностью контролировать небольшую группу беспилотников, которые будут выполнять широкий спектр задач, в том числе производить разведку и наведение на цель, пишет Scout Warrior.

Автор отмечает, что на данный момент движение, работа сенсорной аппаратуры и применение вооружения БПЛА, таких как беспилотники Predator и Reaper, контролируются с земли. В будущем же, как отмечает эксперт ВВС США Грег Закариас, такие летательные аппараты будут управляться напрямую из кабины пилота новейших истребителей F-35 или F-22.

«Чем больше автономных функций и интеллекта можно вложить в эти аппараты, тем большую пользу они смогут приносить», — подчеркнул он.

По словам эксперта, благодаря такому усовершенствованию в значительной степени удастся расширить спектр выполняемых операций, а также повысить их гибкость и эффективность, поскольку с помощью этой технологии истребитель ВВС США сможет выполнять миссии с большим количеством оружия, сенсоров и технологий наведения.

Например, живая видеотрансляция с оптических или инфракрасных сенсоров на борту БПЛА Predator, Reaper или Global Hawk могла бы подаваться напрямую в кабину пилота F-35 без необходимости проходить через наземную станцию контроля. С помощью этого можно ускорить наведение на цель, а также повысить тактический вклад от БПЛА в рамках разведывательных миссии в тех, местах, где пилот может захотеть нанести удар. В ходе быстротечного боя, в котором нужно учитывать и воздушные и наземные угрозы, повышение скорости может иметь решающее значение.

Эксперт также отмечает, что БПЛА могут быть запрограммированы на то, чтобы вылетать в хорошо защищенные районы перед тем, как туда направится пилотируемый аппарат. Так, будет возможно оценить ПВО противника и снизить риск для пилотов. Он также добавил, что такой беспилотник может нести на своем борту дополнительное вооружение, а также помогать в проведении разведывательных операций или для обороны определенной зоны.

Благодаря развитию мощностей компьютеров и скоростей вычисления то, что принято называть «искусственным интеллектом», такие платформы скоро смогут действовать без человеческого вмешательства. Эта технология развивается в рамках того, что Закариас назвал «поддержкой в принятии решений», то есть в рамках подхода, с помощью которого машина сможет более эффективно интерпретировать, организовывать и передавать информацию без необходимости со стороны человека управлять каждой отдельной задачей.

«Человек берет и дает команду, контролируя процесс, пока беспилотник выполняет функции. Распределение ресурсов будет производиться со стороны человека», — отметил он.

Ранние стадии развития этой технологии уже действуют в кабинах пилота F-35, которые оснащены функцией «сенсорного совмещения». Благодаря этому самолет может синхронно организовывать информацию, исходящую от целого спектра сенсоров, и выдавать данные пилоту на одном экране. С помощью такой технологии летчику не приходится смотреть на большое число экранов, на которых выведены цифровая карта, информация о наведении цели, а также данные сенсоров и многие другое.

Другим преимуществом этой технологии является то, что человек сможет контролировать многочисленные БПЛА и выполнять функцию команды и контроля — пока беспилотник выполняет ряд различных задач, таких как сбор данных сенсорами, наведение на цель, перевозка оружия и действия по электронному противодействию.

Если на сегодняшний день для управления одним беспилотником нужно большое число людей, это соотношение изменится с появлением новых алгоритмов, повышающих автономность БПЛА. И в будущем, отмечает эксперт, один человек сможет контролировать десять, а то и сто беспилотников.